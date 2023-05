Italia-Algeria: presidente Tebboune in visita a Roma a novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio del capo dello Stato coinciderà anche con le celebrazioni della Festa nazionale algerina, che si tengono durante la prima settimana di novembre. Una coincidenza importante, simbolica e non casuale. “C’è armonia e convergenza di opinioni tra i nostri leader su questioni regionali e internazionali. Dal 2021 viviamo un periodo di relazioni eccezionali che supera praticamente ogni altro legame con il resto del mondo. L'Italia è diventata il principale partner dell'Algeria su scala mondiale”, riferisce ancora l’ambasciatore Touahria. “L'Algeria è stata al fianco dell'Italia durante la recente crisi in Ucraina, dimostrando così una partnership solida e affidabile. E noi siamo grati all'Italia per il suo amichevole sostegno, specialmente durante gli anni '90, quando fu uno dei pochi Paesi ad averci appoggiato in quel periodo difficile”, conclude l’ambasciatore. (Res)