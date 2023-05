Sanità: Silvestroni (Fd'I), donare è un inno alla vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Donare è infatti un inno alla vita. È una rinascita a tutti gli effetti che impone, però, uno scrupoloso rispetto delle terapie opportunamente prescritte, di alcune norme comportamentali e dei vari controlli, necessari a monitorare l'andamento generale del paziente e la funzione dell'organo trapiantato. A tutt'oggi il trapianto rappresenta l'unica vera cura per un numero crescente di insufficienze d'organo resistenti alle terapie convenzionali. Attraverso il trapianto si offre al ricevente una durata e una qualità di vita che nessun'altra terapia può assicurare. Grazie alla continua conferma dei risultati favorevoli, spesso sorprendenti, il trapianto è oggi una metodica prevista dai servizi sanitari di quasi tutti gli stati del mondo. Quindi da qui il mio invito a donare, perché donando si dà la vita, si regala una rinascita. L'impegno di tutti per una efficace cultura della donazione rientra in una sfera di valori positivi quali l'altruismo, la solidarietà o la generosità ma rafforza anche il nostro diritto a beneficiare, se necessario, di tale opportunità terapeutica". Lo ha detto Marco Silvestroni, senatore di Fd'I e segretario di presidenza intervenendo presso l'Ospedale Sandro Pertini in Roma, al Convegno "Il Trapianto d'Organo – Dalla malattia alla Rinascita", con la partecipazione della delegazione governativa e scientifica albanese. (Rin)