Decreto Bollette: Ronzulli (FI), governo non smette di proteggere dal caro energia famiglie, imprese e sanità

- Aiuti sostanziosi e stabili per lavoratori, famiglie, imprese, comparto sanità. “Il sostegno del governo ai cittadini in difficoltà per il caro energia non si ferma. Dopo gli stanziamenti nella legge di Bilancio, per due terzi dedicata proprio alla tutela degli italiani piegati dalla crisi, diventa oggi legge il dl Bollette, per continuare a tenere sotto controllo le conseguenze dei rincari destinati a colpire le fasce più deboli del nostro Paese”. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. “Prevedendo agevolazioni fiscali e dilazione dei pagamenti, tendiamo la mano alle nostre categorie produttive, consentendo loro di ripartire. Intervenendo nel comparto sanità, assicuriamo una maggiore efficienza dei pronto soccorso, a partire dalla riduzione delle liste d'attesa, rimediamo alla carenza di medici e personale sanitario, assicurando loro anche una maggiore tutela, con posti di polizia per garantire l'incolumità di chi opera spesso in situazioni disagiate. Governo e maggioranza stanno onorando il patto stipulato con gli elettori: nessuna misura spot, ma sostegni strutturali per non lasciare nessuno indietro", aggiunge Ronzulli. (Rin)