Sanità: assessore Lavori pubblici Lazio, buon lavoro a nuovo commissario Asl Rieti

- L'assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, in una nota afferma: "Auguro buon lavoro al nuovo commissario straordinario della Asl di Rieti, Mauro Maccari. Una responsabilità importante assegnata dalla Regione Lazio e dal presidente Francesco Rocca, per una persona di livello che dovrà dare molto a questo territorio. La provincia - aggiunge - ha bisogno di una forte risposta sulla sanità locale e la nomina di Maccari è sicuramente un primo passo per restituire centralità alla sanità nei territori. Sarà importante lavorare uniti verso obiettivi comuni per dare risposte concrete ai cittadini".(Com)