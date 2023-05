Rai: Graziano (Pd), dopo addii Fazio e Annunziata è ancora più debole e allineata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arrivo della destra al governo ha prodotto lo smantellamento di Rai3. Questo è il frutto di una modalità di gestione del potere che vive con l'ossessione di occupare ogni spazio disponibile e che non si pone il problema del futuro del servizio pubblico televisivo. La Rai, dopo gli addii di due professionisti del calibro di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, è un prodotto culturale ancora più debole e politicamente più allineato". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo del Partito democratico in commissione di Vigilanza Rai, Stefano Graziano. (Com)