Belgio: ritirato braccialetto elettronico a Eva Kaili

- L'eurodeputata greca Eva Kaili, arrestata nell'ambito del dossier Qatargate, potrà togliere il braccialetto elettronico. Lo ha deciso il giudice belga dell'anticorruzione, secondo quanto riferito dai media locali. Kaili è stata scarcerata a metà aprile e il braccialetto elettronico "non è più necessario per il proseguo dell'inchiesta", ha detto un portavoce della Procura federale, Eric van Duyse. Il ritiro della restrizione è stato deciso anche per altri due sospetti implicati nello scandalo di corruzione al Parlamento europeo; l'eurodeputato belga Marc Tarabella e Francesco Giorgi, compagno di Kaili ed ex assistente parlamentare dell'eurodeputato Antonio Panzeri. (Beb)