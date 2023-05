Sanità: sindaco Rieti, buon lavoro a nuovo commissario Maccari, Comune sarà al suo fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, in una nota esprime le sue congratulazioni al nuovo commissario straordinario della Asl di Rieti, Mauro Maccari. "A nome dell’amministrazione comunale rivolgo l’augurio di buon lavoro al nuovo commissario straordinario della Asl di Rieti, il dottor Mauro Maccari, nominato dalla Regione Lazio - spiega -. Tutti i cittadini auspicano risposte concrete sui tanti problemi emersi negli anni nella sanità locale, uno dei settori chiave per garantire un futuro al territorio. Non sarà un lavoro semplice e rapido ma possiamo garantire fin d’ora la massima disponibilità dell’istituzione comunale, mia personale e di tutti gli amministratori per sostenere e accompagnare l’opera di ricostruzione e rilancio dell’assistenza sanitaria della provincia di Rieti", conclude.(Com)