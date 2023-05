Emilia-Romagna: Pd, mettere in sicurezza patrimonio artistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La drammatica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna non ha solo messo in ginocchio migliaia di famiglie, danneggiato gravemente paesi, strade, ferrovie e colpito duramente le attività produttive di una parte rilevante del paese. L’alluvione ha anche terribilmente colpito uno straordinario patrimonio culturale di cui la Romagna può vantare. Il Pd ha già chiesto una audizione in commissione Cultura del ministro Sangiuliano per sapere come ci si sta muovendo al fine di far fronte all’emergenza e, soprattutto, come si intenda agire per mettere in sicurezza le migliaia di opere d’arte e l’intero patrimonio culturale presente nei territori colpiti". Lo dichiarano Irene Manzi, Mauro Berruto, Matteo Orfini, Roberto Speranza e Nicola Zingaretti, deputati del Partito democratico in commissione Cultura, a Montecitorio. "Anche il ministro Musumeci, nella sua informativa al Parlamento, ha evidenziato questo tema, mettendo l’accento sull’urgenza di preservare e tutelare il nostro patrimonio artistico - proseguono i parlamentari in una nota -. I deputati Pd della commissione Cultura vogliono ribadire la necessità e l’urgenza di individuare subito le misure di intervento al fine di mettere in sicurezza un patrimonio artistico e culturale tra i più importanti del Paese e di restituirne al più presto la piena fruibilità all’intera collettività". (Com)