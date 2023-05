Commercio: 9 consumatori su 10 comprano online, report su logistica e costi spedizione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei consumatori, ha riscontrato problemi durante un acquisto online: parliamo del 76,3 per cento, un dato non trascurabile, di consumatori che possono rinunciare ad acquistare per via di fattori legati alla gestione della logistica e del canale di vendita, più che al prodotto in sé. Dalla ricerca, infatti, emerge come i principali ostacoli all'acquisto siano i costi di spedizione troppo alti (45,9 per cento) e i tempi di spedizione troppo lunghi (31,7 per cento). Soprattutto, i costi eccessivi, insieme alla mancanza di fiducia in siti poco conosciuti, hanno influito sugli acquisti successivi dei consumatori sui medesimi siti. "Questi dati - prosegue Perrone -evidenziano il fatto che molte aziende ancora oggi stanno limitando le proprie vendite online per la scelta di non vendere attraverso i marketplace o di adottare, sui propri siti delle politiche sui costi di spedizioni e resi poco allineate con le chiare indicazioni date dai consumatori in questa ricerca". E conclude il founder: "L'obiettivo delle aziende dovrebbe essere quello di aumentare le vendite sfruttando sia il potenziale dei marketplace che adottando servizi per la gestione di spedizioni e resi in grado di garantire lo stesso livello di customer experience delle principali piattaforme online riducendo, allo stesso tempo, complessità e costi". (segue) (Com)