Commercio: 9 consumatori su 10 comprano online, report su logistica e costi spedizione (7)

- "Questa ricerca dimostra ancora una volta come il marketplace non sia una minaccia ma un'opportunità che i negozi tradizionali devono continuare a cogliere", commenta la presidente di Terziario donna Confcommercio Roma, Simona Petrozzi. "L'innovazione, soprattutto in questo lungo periodo di recessione, rappresenta un fattore di sopravvivenza, di competitività e, in prospettiva, di crescita. È necessario che le imprese trovino nell'evoluzione digitale e nella vendita online un nuovo impulso alla propria attività, investendo in formazione e informazione per trasformare una possibile criticità in una nuova opportunità di sbocco, ma senza perdere la loro dimensione fisica e territoriale. Abbiamo casi di negozi fisici che si sono salvati anche grazie alla vendita online magari di giacenze di magazzino. Online si può vendere qualsiasi cosa, basta essere credibili, onesti e affidabili. Alla fine il web ci porta ad una 'cultura della referenzialità'. La reputazione è vitale nell'e-commerce, le recensioni degli utenti sulle esperienze di acquisto online sono alla base delle vendite. Oggi circa l'80 per cento di chi acquista online legge per abitudine prima le recensioni degli altri utenti facendo una veloce ricerca sui motori di ricerca - conclude Petrozzi - Per ogni stella che un'azienda ottiene nel proprio rating, i ricavi delle vendite aumenteranno di circa il 10 per cento. Secondo un'indagine di BrightLocal, l'88 per cento dei consumatori si fida delle recensioni online tanto quanto una raccomandazione personale, il che è sorprendente, considerando che la maggior parte delle recensioni online sono pubblicate da sconosciuti". (Com)