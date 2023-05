Ue: M5s, Commissione boccia governo su Autonomia e Flat tax ma non su tagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le raccomandazioni e i rilievi della Commissione Ue nei confronti dell'Italia sono una bocciatura senza appello nei confronti di due misure bandiera del governo Meloni tanto care a Salvini: l'Autonomia differenziata che, cito la Commissione, 'rischia di compromettere la capacità del governo di gestire la spesa pubblica e di aumentare le disparità regionali', e la Flat tax, considerata contraria ai principi di equità e progressività fiscale. Quando il ministro Fitto definisce questi rilievi 'in linea con la visione e le priorità del governo Meloni', si riferisce forse alle raccomandazioni sulla riduzione del debito attraverso la riduzione della spesa pubblica: insomma la vecchia ricetta neoliberista dell'austerità che questo governo, effettivamente, ha mostrato di voler sposare in pieno, tagliando le spese per pensioni, sostegno al reddito, sanità e istruzione". Lo dichiarano i capigruppo del Movimento cinque stelle nelle commissioni Politiche Ue di Camera e Senato, la deputata Elisa Scutellà e il senatore Pietro Lorefice.(Rin)