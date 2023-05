Rai: Gasparri (FI), si apre nuova stagione all'insegna del pluralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Buon lavoro a tutti i protagonisti della nuova stagione della Rai che si apre con le designazioni fatte dal consiglio di amministrazione. Scelte fatte all'insegna del pluralismo, con qualche novità ma anche con alcune conferme. E mi auguro che anche in alcuni settori che hanno visto delle conferme ci sia maggiore apertura al pluralismo. Ci sono alcune culture quantomeno compresse. O negazionismi che hanno avuto troppo spazio sul servizio pubblico. Ricordo una scandalosa trasmissione a favore della malaria e contro le bonifiche. Invece di preoccuparsi di quelli che arrivano, io sono più preoccupato di alcuni che rimangono e che mi auguro capiscano che la democrazia e il pluralismo del servizio pubblico devono comportare l'apertura ad idee e protagonisti senza monopoli di parte, che per troppo tempo abbiamo visto e subito. Ma di questo parleremo nelle prossime settimane nella Commissione parlamentare di Vigilanza. Intanto buon lavoro a tutti perché hanno bisogno di sostegno per una sfida nel campo mediatico sempre difficile ed impegnativa". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, componente della commissione di Vigilanza Rai.(Rin)