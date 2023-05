Difesa: gli Usa negano alla Thailandia la fornitura di 8 caccia F-35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta della Thailandia di acquistare di otto caccia multiruolo F-35A in sostituzione degli obsoleti F-5 ed F-16. Lo ha reso noto oggi in un comunicato il portavoce dell’aeronautica di Bangkok, Prapas Sornchaidee, secondo cui il diniego è legato all’insussistenza dei requisiti tecnici necessari all’accordo in termini di manutenzione e addestramento. La Thailandia, che gli Stati Uniti considerano dal 2003 tra i “principali alleati non-Nato”, aveva proposto lo scorso anno l’acquisto dei caccia per 13,8 miliardi di baht, circa 408 milioni di dollari. L’aeronautica thailandese ha attualmente in dotazione 12 caccia Jas-39 della svedese Saab e altri caccia della statunitense Lockheed Martin, molti dei quali in servizio da diversi decenni. Prapas ha comunque precisato che Bangkok ha ancora intenzione di sostituire i suoi caccia più obsoleti e, a questo proposito, Washington ha proposto la fornitura di modelli aggiornati degli F-15 e degli F-16, la cui consegna sarebbe peraltro più veloce rispetto a quella degli F-35.(Res)