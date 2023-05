Rai: Kelany (Fd'I), con nomine finalmente riparte, risposte di altissimo profilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente la Rai riparte, avevamo bisogno di uscire dallo stallo in cui versava l'azienda. Il Cda con le nuove nomine dei direttori di genere e delle testate, in tempi molto rapidi, ha dato risposte di altissimo profilo e che sono garanzia assoluta di rispetto di pluralismo e imparzialità. Auguro di cuore buon lavoro a tutti coloro che da oggi hanno sulle spalle una grande responsabilità. Sono certa che il valore dei contenuti che avranno l'onere di produrre e gestire non solo sarà garanzia di qualità del Servizio Pubblico, ma anche una delle leve che rimetterà l'azienda sui binari della competitività". Lo dichiara da deputata di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, componente della commissione Vigilanza Rai. (Rin)