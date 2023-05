Decreto Bollette: Trevisi (M5s), fonti fossili e aiuti ad evasori, è provvedimento anni '80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro è un Paese ricco di fonti rinnovabili, che ha la fortuna di avere le fonti rinnovabili presenti proprio nelle aree più in difficoltà, come il Mezzogiorno e quindi dovremmo elaborare provvedimenti che vadano a incentivare le risorse disponibili sul territorio. Credo che questo sia assolutamente in linea anche con il vostro programma, che prevede fra i suoi punti - lo si può leggere sul sito Internet di Fratelli d'Italia - di recuperare la sovranità energetica attraverso un vero piano strutturale delle fonti alternative, soprattutto ad uso domestico, senza andare a rubare i campi dell'agricoltura, così favorendo le speculazioni. Se quindi condividete questo obiettivo, dov'è questo piano strutturale delle fonti alternative e rinnovabili? Quando arriverà? Il governo continua a incentivare le fonti fossili che andate a cercare nel globo terracqueo, in tutti i Paesi, come l'Algeria. Cercate fonti fossili da incentivare ed è sbagliato, perché quelle sono fonti che arrivano dall'estero: possono aumentare i prezzi, possono chiudere i rubinetti. Voi dovete invece parlare - come scrivete appunto nel vostro programma - di sicurezza energetica. E la sicurezza energetica viene assicurata dall'energia made in Italy. Dobbiamo investire in rinnovabili non perché ce lo chiede l'ambiente, ma perché sono convenienti dal punto di vista economico. Questo decreto-legge è politica anni Ottanta. È una politica vecchia. Bisogna innovarsi; dobbiamo capire che il mondo è cambiato, i problemi sono cambiati, come lo sono le tecnologie. Avete una politica vecchia, ormai superata, che purtroppo farà sì che in questi cinque anni non riusciremo a dare le risposte per i prossimi venti-trent'anni e creeremo grossi problemi alle generazioni future. In questi cinque anni si decide il futuro dei prossimi trenta, e se non lo capite e continuate a fare questa politica superata, che non fa altro che aumentare i danni e ritardare i problemi, non avremo più soluzioni. Finitela di avvantaggiare gli evasori, le fonti di fossili e i furbi e cercate di incentivare un fisco benevolo per chi investe in efficienza energetica, sicurezza del Paese, digitalizzazione e rinnovabili. Questo è il fisico che vogliamo: meno tasse per chi investe nel futuro". Lo ha detto intervenendo in Aula in discussione generale sul decreto Bollette il senatore M5s, Antonio Trevisi. (Rin)