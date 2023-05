Corea del Nord: Kim Jong-un potrebbe non avere un figlio maschio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, potrebbe non aver generato alcun figlio maschio. Lo ha dichiarato a "Radio Free Asia" Joao Micaelo, amico del leader nordcoreano dai tempi delle scuole in Svizzera. In Corea del Nord, dove vige un regime di successione patrilineare, il figlio maggiore di Kim sarebbe anche suo erede alla guida del Paese. Ad oggi, però, Kim è stato visto in pubblico solo con la figlia Ju-ae, che si suppone sia di età compresa tra 10 e 12 anni. Micaelo ha riferito di non aver sentito Kim parlare di alcun figlio ad eccezione della ragazzina che nei mesi scorsi è comparsa più volte al suo fianco durante diversi eventi pubblici, da ultimo nel corso di una ispezione al primo satellite spia della Corea del Nord. Micaelo ha frequentato una scuola privata svizzera con il leader nordcoreano nel 1998, e afferma di aver intrattenuto con Kim conversazioni relative alla famiglia in occasione di due sue visite in Corea del Nord, nel 2012 e nel 2013. L'intelligence della Corea del Sud ha formulato sino ad oggi ipotesi discordanti in merito all'esistenza di un primogenito maschio di Kim, o se un figlio maschio esista o meno. Il Servizio di intelligence nazionale della Corea del Sud ha discusso la questione durante una audizione parlamentare anche lo scorso marzo, ammettendo però di non disporre di informazioni certe in proposito. Ad oggi l'agenzia suppone che Ju-ae sia la seconda di tre figli del leader nordcoreano. (Was)