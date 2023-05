Regno Unito: Sunak, immigrazione è "troppo alta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'immigrazione nel Regno è "troppo alta". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Rishi Sunak dopo il rilascio dei dati da parte dell'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons) che hanno rivelato che la migrazione netta in Regno Unito è salita a 606 mila persone nel 2022. Sebbene abbia dichiarato che il numero di migranti era "cresciuto a spirale" negli ultimi anni, il primo ministro si è rifiutato di fissare un nuovo obiettivo numerico sulla migrazione, affermando che "queste cose non sono facili da fare". Sunak ha inoltre negato che l'immigrazione sia "fuori controllo" e affermato che "vari fattori", come gli arrivi da Hong Kong e dall'Ucraina, hanno alimentato tassi elevati. (Rum)