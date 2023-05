Ue: von der Leyen, industria batterie europea creerà 800 mila posti di lavoro in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria europea delle batterie creerà 800 mila posti di lavoro in due anni. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento al congresso della Confederazione europea dei sindacati a Berlino. "Sappiamo che il successo europeo in questo nuovo mondo non è scontato. Ma credo che abbiamo una buona posizione di partenza. Grazie alla solida posizione delle nostre aziende, al nostro mercato unico unico, alla forza innovativa della nostra comunità scientifica e di ricerca, alle eccezionali competenze della nostra forza lavoro, credo che ci siano enormi opportunità che dobbiamo cogliere", ha detto. "Prendiamo l'economia pulita e digitale, che sta già portando innumerevoli posti di lavoro. Ad esempio, se guardiamo all'industria europea delle batterie, avrà bisogno di 800 mila posti di lavoro in più, di lavoratori qualificati, solo nei prossimi due anni", ha aggiunto. "Oppure guardiamo all'industria solare, che avrà bisogno di un milione di lavoratori qualificati in più entro il 2030, il doppio di quelli che abbiamo oggi", ha poi concluso. (Beb)