Rai: Lupi, nomi di qualità e garanzia per tutti

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- I direttori nominati oggi dal Consiglio d’amministrazione della Rai, "così come quelli confermati, sono professionisti di grande qualità, la cui alta professionalità è garanzia di corretta informazione, equilibrio e pluralismo. Siamo sicuri che svolgeranno e continueranno a svolgere un ottimo lavoro". Lo afferma, in una nota, il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, componente della commissione di Vigilanza Rai. (Com)