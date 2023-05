Tunisia: premier Bouden presiede consiglio ministeriale su controllo deficit commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Najla Bouden, ha presieduto oggi, presso il palazzo del governo della Kasbah, una sessione di lavoro ministeriale dedicata a seguire l'attuazione delle misure dell'esecutivo volte a razionalizzare le importazioni e controllare il deficit commerciale. Lo ha riferito la presidenza del governo tunisino, spiegando che il consiglio si è incentrato anche sulle modalità per sostenere la competitività dei prodotti nazionali e sulle necessità di incoraggiare le imprese straniere ad investire in Tunisia. Il deficit commerciale del Paese è aumentato del 28,5 per cento nel mese di aprile, raggiungendo i 2,27 miliardi di dinari (681 milioni di euro) rispetto agli 1,77 miliardi di dinari (530 milioni di euro) dello scorso marzo. Secondo i dati diffusi dell'Istituto nazionale di statistica, il tasso di copertura delle importazioni da parte delle esportazioni è stato del 68,4 per cento nel mese di aprile, perdendo quindi 5,5 punti rispetto al mese precedente.(Tut)