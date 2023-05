Diritti: Marrocco (FI), proteggere donne e bambini da business milionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utero in affitto e le adozioni "sono due argomenti differenti e ben distinti che affrontiamo tutti insieme e su cui è inutile continuare a mettere delle bandierine. Nel primo caso dobbiamo combattere la mercificazione dell'utero e la tutela della donna e dei bambini. Contro un business milionario costruito intorno alle donne che spesso sono di paesi poveri e delle barbarie dei contratti che toccano vette agghiaccianti. Le donne e bambini non sono prodotti ma essere umani che vanno rispettati e tutelati". Lo ha affermato la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco, a Radio Popolare. "Sulle adozioni, spero che il Parlamento possa scrivere una bella pagina snellendo soprattutto le procedure - ha aggiunto la parlamentare -. Per quanto riguarda le coppie omogenitoriali la legge già esiste e si chiama adozioni in casi speciali. In Italia vengono garantiti i diritti civili di tutti e questo governo non ha nessuna intenzione di toccarli".(Rin)