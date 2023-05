Roma: Gualtieri, inclusi marciapiedi e vie secondarie per strade ci sono 500 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per il rifacimento degli 800 chilometri della viabilità primaria di Roma sono stati stanziati 300 milioni ma "si arriva a 500 milioni includendo marciapiedi, sanpietrini, viabilità secondaria e altri interventi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del programma "Roma si fa strada. Il grande Piano di riqualificazione delle strade per una città sicura e vivibile" nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. "Non parliamo soltanto di asfalto, ma di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, sfalcio e ripristino di cigli stradali e caditoie, con cui recuperiamo un gap molto significativo", ha precisato. (Rer)