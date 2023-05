© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si fa fatica a trovare spazio in una città affollata? Gli urbanisti di Suzhou, nella Cina orientale, stanno pensando fuori dagli schemi, o si potrebbe dire "sotto i ponti". Scoprite come hanno trasformato spazi un tempo mal tenuti sotto i cavalcavia in incantevoli mini-parchi. (Xin)