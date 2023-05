Roma: Fd'I, tra università e stadio spunta centro accoglienza, Gualtieri chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo perplessi sulle scelte effettuate da questa amministrazione in merito agli edifici da destinare a centri accoglienza per senza fissa dimora. Da Ostia a Pietralata ci sembra che le strutture siano state individuate a caso, senza tenere in considerazione il contesto e senza avere un confronto con i cittadini". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Mariacristina Masi, Gianni Ottaviano, Luca Scerbo, Costanza Onofri, Matteo Mariani e Roberto Santoro. "Su quello previsto a Pietralata - aggiungono - che andrà a fianco di un polo universitario e sotto il nuovo stadio della Roma, abbiamo presentato una interrogazione in Assemblea Capitolina e in Municipio per comprendere se non sia il caso di cercare una soluzione alternativa e di creare invece in quella sede altri alloggi per gli studenti fuori sede, data l'emergenza emersa negli ultimi tempi a causa del caro affitti. Gualtieri porta avanti progetti confusi e poco coerenti, dimostrando improvvisazione e poca conoscenza dei quadranti della città", concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia. (Com)