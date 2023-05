Lavoro: Fratoianni (Avs), in piazza sabato a Roma contro precarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci vuole un reddito? Certamente sì, in un Paese in cui aumentano la precarietà, la povertà e la diseguaglianza. Serve un salario minimo legale, serve una politica in grado di ridurre la precarietà al contrario di quello che questo governo ha fatto con un decreto Lavoro". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra, alla conferenza stampa in piazza Montecitorio, promossa dalle 140 associazioni di "Ci vuole un reddito", di presentazione della manifestazione che si svolgerà sabato pomeriggio 27 maggio, a Roma, e a cui parteciperà lo stesso esponente rossoverde. "Un decreto che sembra - ha proseguito il leader di Si - un vero e proprio scherzo di cattivo gusto: intanto perché varato nel giorno della festa dei lavoratori e lavoratrici e poi perché in quel provvedimento c'è l'abolizione del reddito, c'è la reintroduzione dei voucher. C'è, insomma - ha concluso Fratoianni - un'ulteriore strumento di incremento della precarietà e dello sfruttamento, che colpisce innanzitutto i giovani. Tutto questo è il contrario di quello di cui avremmo bisogno". (Rin)