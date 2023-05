Scuola: concluso all'istituto Salvemini di Latina progetto pilota per giovani criminologi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso all''Istituto di istruzione superiore Vittorio Veneto di Latina, il progetto "Giovani criminologi crescono", promosso dalla garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, in collaborazione con la preside dello stesso istituto, Marina Rossi. Il progetto ha visto coinvolti molti studenti e studentesse del quarto e quinto anno, è destinato a formare i criminologi del domani, anche grazie allo studio di elementi di scienze forensi. "Questa iniziativa ha mostrato di essere un valido supporto per affrontare le problematiche di disagio sociale, si inserisce nel panorama di attività incentrate sul contrasto al bullismo, al cyberbullismo ed alla violenza di genere", spiega in una nota Sansoni. "Siamo partiti da Latina, ma presto lo esporteremo in altre scuole del territorio laziale", aggiunge. Gli studenti del Vittorio Veneto Salvemini di Latina hanno realizzato un video su una sceneggiatura scritta da loro, che simula un processo minorile. La presentazione del lavoro svolto con estrema cura ed interesse da parte dei ragazzi e delle ragazze, ha suscitato grande entusiasmo tra gli studenti, tra le famiglie, tra il personale docente e le autorità presenti. Hanno partecipato all'evento il questore di Latina Raffaella Gargiulo, il procuratore capo della procura della Repubblica di Latina, Carlo Lasperanza. (Com)