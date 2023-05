Perù: dal 2010 esportazioni in Cina aumentano al ritmo del 12,7 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è peraltro il Paese asiatico con le maggiori quote di investimento straniero diretto in Perù: negli ultimi 20 anni si contano 32 progetti per oltre 13 miliardi di dollari, con la creazione di oltre 18mila posti di lavoro. Dal 30 maggio al 2 giugno, a Pechino, le parti si impegneranno nel quinto round negoziale per migliorare l'intesa. "Continuiamo a promuovere queste trattative per migliorare gli aspetti che abbiamo individuato come da aggiornare, a beneficio degli esportatori, importatori ed operatori economici. Si sta lavorando su temi come investimenti, agevolazioni al commercio, aspetti doganali e digitali". Il Trattato è entrato in vigore il 1 marzo de 2010. Il Perù ha ad oggi 22 accordi di libero scambio, che rappresentano un totale di 56 economie mondiali, mentre sono in corso trattative con altri quattro paesi. (Brb)