Ponte Stretto: Salvini firma decreto, entro una settimana riunione Cda società

23 luglio 2021

- Al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), il ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto Ponte, che, scrive su Twitter, "diventa finalmente legge. Entro una settimana si riunirà il Cda della società Stretto di Messina. L’obiettivo è avviare i cantieri entro l’estate 2024, portando 100mila posti di lavoro veri, creando un indotto per tante piccole e medie aziende italiane e favorendo l’ambiente attraverso l’abbattimento delle emissioni in aria e acqua. Dopo troppe promesse per un progetto nato nel 1968, il Ponte degli italiani è sempre più vicino", conclude Salvini. (Rin)