Scuola: accordo Città metropolitana e università Foro Italico per sviluppo iniziative sportive

- È operativo il protocollo d'intesa tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'università degli studi di Roma Foro Italico per lo sviluppo di sinergie e la co-progettazione di iniziative di formazione ed eventi sportivi a scopo educativo, ludico-motorio e ricreativo, con la massima attenzione all'inclusione delle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate, per lo sviluppo del benessere psico-fisico e la promozione di stili di vita attivi. Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma. L'intesa rientra nell'ambito degli interventi previsti con i piani urbani integrati approvati da Città metropolitana, in particolare i due Pui tra loro coordinati "Sport, benessere e disabilità" e "Poli culturali, civici e dell'innovazione", finanziati dalla missione 5 del Pnrr. Le iniziative saranno realizzate prioritariamente all'interno degli impianti sportivi individuati con il primo Pui. (segue) (Com)