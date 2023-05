Scuola: accordo Città metropolitana e università Foro Italico per sviluppo iniziative sportive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scopo condiviso con l'università del Foro Italico, sede primaria di formazione e ricerca scientifica nell'ambito delle scienze del movimento e dello sport, è quello di realizzare una pluralità di interventi finalizzati alla diffusione dei valori della pratica sportiva", spiegano il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, la consigliera delegata della Città metropolitana di Roma Capitale, Alessia Pieretti. Valori come "l'inclusione e l'integrazione sociale, l'attenzione alle fragilità e alle disabilità, la salute ed il benessere psicofisico in tutte le sue accezioni, compresa la prevenzione, il diritto alla pratica sportiva per tutti, il contrasto di discriminazioni e violenze, per individuare le professionalità delle scienze sportive che possono ulteriormente essere promosse sul territorio per promuovere lo sviluppo economico di Città metropolitana ma anche via per rilanciare un turismo di prossimità, per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze", aggiungono. È con piena soddisfazione che sottoscriviamo questa intesa, attraverso la quale, grazie al Pnrr, opereremo per colmare quello storico gap che esiste nel territorio metropolitano tra Capitale e territori più lontani in termini di servizi, spazi pubblici, opportunità di crescita e condivisione. È intenzione di questa amministrazione - sottolineano -, in accordo con l'indirizzo dato dal sindaco Roberto Gualtieri, tentare ogni strada per lo sviluppo di strategie e connessioni con la società civile e le istituzioni di riferimento, in questo caso l'Università sportiva, per dare ai nostri cittadini, in ogni area del nostro territorio, le stesse opportunità". (segue) (Com)