Scuola: accordo Città metropolitana e università Foro Italico per sviluppo iniziative sportive (3)

- "Ringraziamo il magnifico rettore Attilio Parisi per essere giunti a questo accordo, che siamo certi porterà ai cittadini di tutto il territorio opportunità di avvicinarsi allo sport e a riscoprirne il valore educativo, sociale e di integrazione delle comunità che da sempre gli è proprio", concludono Sanna e Pieretti. "Ci tengo a ringraziare la Città metropolitana per questo accordo di ampio respiro, che ci consentirà di espandere il nostro campo d'azione verso la valorizzazione della pervasività culturale, formativa e sociale che sport e movimento possono avere, contribuendo al benessere e alla crescita delle persone di ogni età, luogo e condizione sociale", sottolinea il rettore dell'università degli studi di Roma Foro Italico, Attilio Pariti. "Lo sport significa salute, turismo, sano divertimento, ma anche canale per lo sviluppo dell'espressività e della creatività corporea: anche per la nostra Università quanto sottoscritto oggi dà concretezza agli obiettivi istituzionali legati alla missione 3 del PnrrR, per promuovere e aprire ad attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale attraverso l'interazione con la società civile e produttiva, l'impegno sociale, il trasferimento tecnologico. Il nostro Ateneo è sede di progettazione, sviluppo e coordinamento di attività a favore del territorio e della popolazione generale, e la collaborazione con la Città metropolitana ci offrirà un'occasione importante per un percorso condiviso a favore del benessere di tutti". (Com)