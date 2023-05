Roma: assessore Urbanistica, al via settima edizione Biennale dello spazio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si inaugura "la settima edizione della Biennale dello spazio pubblico di Roma: 3 giorni di dibattiti e confronti sul futuro di Roma. In questa edizione, il cui tema è Spazio pubblico e prossimità, presenteremo le azioni che stiamo mettendo in campo per lo sviluppo della nostra città nei prossimi anni: dai più importanti e di rilevanza internazionale, penso a Expo 2030 e alle grandi progettualità legate ai fondi Pnrr fino ai progetti sperimentali per la Città dei 15 minuti, senza tralasciare quelli legati alla vita quotidiana e al lavoro che stiamo facendo nelle periferie, nei Piani di zona ad esempio o nelle aree in cui ancora mancano i servizi primari come strade e rete fognaria". Lo dichiara in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, inaugurando questa mattina la settima edizione della Biennale dello spazio pubblico di Roma, in programma fino a sabato 27 maggio negli spazi dell'Ex Mattatoio. "Perché l'idea che anima tutta la nostra azione politica e amministrativa - aggiunge - è sicuramente quella di riproiettare Roma nel mondo ma senza mai dimenticare la necessità imprescindibile di migliorare la qualità della vita delle persone che la abitano. Spazio pubblico e prossimità, infatti, significano prima di tutto creare una città più giusta e vivibile per tutti", conclude Veloccia. (Com)