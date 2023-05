+Europa: Magi, benvenuto a Pietro Borsari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l’arrivo di Pietro Borsari, che ha appena 24 anni ma ha già una grande esperienza politica e di militanza, +Europa prosegue il suo percorso di rafforzamento sui territori e di rilancio politico nazionale dopo il congresso dello scorso febbraio. +Europa si conferma una realtà attrattiva per chi crede nei diritti civili e nelle libertà, una forza democratica che sa guardare una generazione avanti e valorizzare il ruolo delle giovani generazioni all'interno dei propri organi, dove oltre il 30 per cento dei dirigenti è under 35, così come nell'agenda politica del Paese. Benvenuto Pietro". Lo scrive su Twitter il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi. Borsari, ex segretario di Azione a Modena ha spiegato di aver "creduto nel progetto del Terzo polo" ma di essere poi rimasto deluso perché "nulla si può costruire a partire da quei personalismi". (Rin)