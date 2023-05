Ue: von der Leyen, nessun lavoratore deve essere discriminato con uso intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun lavoratore deve essere discriminato per colpa dell'intelligenza artificiale. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al congresso della Confederazione europea dei sindacati a Berlino. "L'intelligenza artificiale può ovviamente migliorare in modo massiccio la produttività delle aziende di tutto il mondo, ma abbiamo anche visto aziende che la utilizzano per licenziare i dipendenti. Circa il 25 per cento delle aziende europee sta pianificando l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per sostenere i processi di assunzione, e gli stessi strumenti possono essere utilizzati anche per automatizzare i licenziamenti", ha detto. Ogni algoritmo, ha spiegato von der Leyen, è progettato da un programmatore, "e questa persona ha un background e dei pregiudizi. Quindi nessuno degli algoritmi è esente da pregiudizi. Dobbiamo essere molto chiari. Nessuno dovrebbe essere licenziato a causa di un algoritmo, questo non può succedere, abbiamo bisogno di regole", ha affermato nel corso del suo intervento. La risposta alla sfida posta dall'intelligenza artificiale, ha poi continuato von der Leyen, deve riguardare un principio chiaro, quello "dell'essere umano in controllo. Questo significa che le decisioni automatizzate devono essere controllate dagli esseri umani", ha aggiunto. "Stiamo tenendo d'occhio la potenziale necessità di regolamentare l'uso degli algoritmi nel mondo del lavoro. Con la legge sull'intelligenza artificiale, ad esempio, abbiamo stabilito regole chiare per le applicazioni ad alto rischio dell'Ia. In questo modo le aziende e i programmatori possono continuare a progredire e migliorare, ma i cittadini e i loro diritti saranno sempre protetti. Questo è il minimo di ciò che dobbiamo fare", ha poi concluso von der Leyen. (Geb)