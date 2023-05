Roma: assessora Lavori pubblici, per strade piano strategico che mancava da 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il rifacimento delle strade di Roma il Campidoglio ha approntato "un piano strategico e non un piano straordinario. La giunta non fa nulla di straordinario, se per straordinario si intendono le deroghe, la fretta, gli interventi una tantum. L'unico elemento straordinario è che affrontiamo il tema in modo serio e questo non avveniva da oltre 20 anni". Lo ha detto l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, in occasione della presentazione del programma "Roma si fa strada. Il grande Piano di riqualificazione delle strade per una città sicura e vivibile" nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. "Rifaremo 800 chilometri di strade e ci sono 300 milioni di euro già stanziati per questo programma. Rifare le strade significa più sicurezza, meno incidenti dovuti alle buche e marciapiedi per i pedoni - ha aggiunto -. Il Giubileo stanzia in tutto 500 milioni con Caput Mundi, e dentro ci sono diversi interventi tra cui le pavimentazioni storiche. Quindi interveniamo anche con nostri fondi per realizzare strade su cui poi si possa procedere ciclicamente con la manutenzione ordinaria. I cantieri si svolgono di notte e non intralciano il traffico, anche questa è una novità. E c'è una sinergia di soggetti coordinati dal Comune di Roma che stanno lavorando e che ringrazio, da Anas ad Astral e altri". (Rer)