Moldova: viceministro Esteri russo, nostra presenza militare in Transnistria è per garantire pace

- Mantenere la presenza militare della Russia in Transnistria non è l'obiettivo principale per la parte russa, ma lo è garantire la pace. Lo ha detto in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" Mikhal Galuzin, viceministro degli Esteri russo, che si è detto "preoccupato" per la situazione attuale in Transnistria. "È sufficiente confrontare i fatti noti della concentrazione delle forze armate ucraine e delle attrezzature militari vicino alla Transnistria (...) e l'attuazione da parte di Chisinau, con l'assistenza della Nato e dell'Ue, dei piani per rafforzare le capacità militari contrariamente allo status neutrale della Moldova", ha sottolineato Galuzin. "La nostra presenza militare nella regione non è fine a se stessa. Oggi, nonostante il numero limitato, le forze di pace russe rimangono l'unico vero fattore che garantisce pace e tranquillità nella regione", ha aggiunto il viceministro.(Rum)