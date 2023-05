Giappone: sparatoria a Nagano, un morto e 3 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria che si è verificata nel pomeriggio di oggi a Nagano, nell'omonima prefettura giapponese. Secondo a quanto riferito dalla polizia locale, attorno alle 16:25 di oggi le forze dell'ordine hanno ricevuto una chiamata di emergenza che denunciava l'accoltellamento di una donna. All'arrivo degli agenti sulla scena del crimine, un uomo dal volto coperto ha aperto il fuoco con un fucile da caccia, colpendo in tutto tre persone, inclusi alcuni agenti delle forze dell'ordine. La donna, trasportata in ospedale, ha perso la vita. Il responsabile della sparatoria si è invece asserragliato in un edificio vicino, e la polizia ha diramato un avviso ai residenti, sollecitandoli a non uscire di casa. (Git)