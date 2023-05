Antimafia: Tiero (Fd'I), polemiche strumentali della sinistra, orgoglioso di Colosimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno può dare lezioni di legalità ad esponenti di Fratelli d'Italia, né tantomeno a Chiara Colosimo, una donna che conosco e stimo per le straordinarie capacità sul piano politico e dal grande spessore umano. A Chiara, cui sono legato da una profonda amicizia vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che come presidente della commissione Antimafia sarà in grado di rafforzare la tutela della legalità nel nostro Paese". Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, viceportavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. "Chiara Colosimo nel corso del tempo e con la sua incisiva azione politica, si è conquistata la fiducia sia delle associazioni che si occupano di contrastare la malavita organizzata che dei parenti delle vittime - aggiunge Tiero -. Nessuno può contestarlo. Trovo deplorevoli le strumentalizzazioni di una certa sinistra, che non perde mai l'occasione di polemizzare con lo schieramento avversario. In questa circostanza abbiamo notato che il Pd ed il M5s hanno contestato l'elezione di Chiara Colosimo, non ritenendola all'altezza di ricoprire l'incarico. Hanno quindi scelto inizialmente di uscire dall'aula, salvo poi rientrare per far eleggere il 'loro' vice presidente. A dimostrazione che ciò a cui sono veramente legati sono i posti e le poltrone. Da vice portavoce regionale di FdI rivendico con orgoglio l'importanza del ruolo che va ad occupare Chiara Colosimo, deputata eletta nella circoscrizione di Latina e nostra rappresentante istituzionale. Sono fiero di Chiara. Ci metteremo a sua disposizione sempre per fare l'interesse del territorio e dei suoi cittadini", conclude Tiero. (Com)