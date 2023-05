Difesa: Pettineo (Sic), sostegno ai Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Arma dei Carabinieri esplica anche finalità di grande rilievo sociale e solidaristico, nei settori dell’assistenza e della previdenza in favore dei militari dipendenti e dei loro familiari. A tal proposito, il comando generale dell’Arma ha istituito la fondazione denominata 'Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri' e tra le principali attività si annovera la concessione di sussidi ai militari che vivono momentanei stati di bisogno, per lo più derivanti da eventi, di qualsiasi natura, non prevedibili. A causa dei nubifragi abbattutisi in diverse regioni italiane, tanti Carabinieri hanno subito ingenti danni alle loro abitazioni e a beni mobili. I Carabinieri che vivono e prestano servizio nei territori devastati dalla furia del maltempo, con altissimo senso del dovere continuano a prestare assistenza e soccorso senza sosta alle popolazioni colpite dalla calamità, operando in situazioni di estrema criticità. Nei giorni scorsi, mi sono recato in Emilia Romagna per portare conforto ai Carabinieri che operano in quella Regione. In relazione alle tragicità che tanti Carabinieri stanno vivendo a causa delle avverse condizioni metereologiche, chiediamo un intervento affinché venga attivato un fondo economico da parte del Fapp da destinare ai Carabinieri che hanno subito danni materiali a causa del nubifragio". Lo scrive in una nota il segretario generale del sindacato Sic, Luigi Pettineo. (Com)