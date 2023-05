Roma: assessore trasporti, dati Tap&Go ottimi, avanti con innovazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati forniti questa mattina da Atac sull'utilizzo del Tap&Go "sono ottimi e ci dicono che dobbiamo proseguire con convinzione sulla strada dell'innovazione tecnologica applicata alla mobilità, a cominciare dalla MaaS - Mobility as a Service - che sarà il prossimo passo sulla trasformazione digitale dell'accesso alla mobilità urbana di Roma". Così in una nota l'Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. "I dati di Atac - prosegue Patanè - che certificano un aumento dell'81 per cento dei titoli di viaggio acquistati con carte di pagamento, dimostrano l'apprezzamento dei cittadini per l'introduzione del Tap&Go, sistema che permette di pagare i titoli di viaggio direttamente sul bus senza doverli ricercare negli esercizi commerciali autorizzati. La nuova tecnologia garantisce dunque una migliore accessibilità e consente di recuperare efficienza e una parte di quell'evasione tariffaria che spesso è stata deleteria per l'azienda".(Com)