Minori: Ronzulli (FI), bimbi scomparsi sono piaga drammatica, serve azione incisiva

- "Sono 250.000 i bambini scomparsi ogni anno, uno ogni due minuti. Una piaga drammatica della nostra società che si è acuita con il conflitto in Ucraina, dove i bambini fuggono dalle bombe e dal terrore o, peggio ancora, vengono rapiti. Da genitori, prima ancora che da rappresentanti delle Istituzioni, dobbiamo muoverci concretamente per contrastare un fenomeno sempre più allarmante. Occorre rafforzare la sinergia tra associazioni e politica, valorizzando anche le risorse tecnologiche a nostra disposizione, per mettere in campo strategie incisive a tutela dei minori. Tutti i bambini hanno diritto di crescere al sicuro, in una famiglia che li circondi d'amore". LO ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli commentando i dati diffusi da Telefono Azzurro in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi.(Rin)