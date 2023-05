Maltempo: Gasparri (FI), governo valuterà nomina commissario anche verificando azioni preventive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Sulla nomina del commissario per l'emergenza alluvione in Emilia-Romagna sarà palazzo Chigi a valutare e prendere una decisione. Non c'è alcun pregiudizio ma è giusto verificare anche cosa è stato fatto e quali misure sono state prese per prevenire i disastri. Come in tante altre Regioni d'Italia, ci sono fondi locali e nazionali non utilizzati destinati alla prevenzione. Quindi il governo valuterà come è stata gestita precedentemente la questione. Dopodiché è ovvio che i presidenti di Regione sono i più adatti a svolgere questa funziona trovandosi sul posto, ma in questa fase tutte le forze politiche devono essere coinvolte nell'emergenza". Lo ha detto il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI) a "Coffee Break" su La7.(Rin)