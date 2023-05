Russia-Ucraina: Prigozhin (Wagner), abbiamo raggiunto il contrario degli obiettivi fissati dell'operazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale obiettivo dell'operazione militare speciale della Russia era la "denazificazione" e "demilitarizzazione" dell'Ucraina, ma la Russia ha raggiunto il contrario. Lo ha affermato il fondatore della compagnia paramilitare, Evgenij Prigozhin in un'intervista al giornalista Konstantin Dolgov. "Siamo venuti in modo maleducato, abbiamo passato tutta l'Ucraina alla ricerca dei nazisti. Mentre stavamo cercando i nazisti, picchiavamo tutti quelli che potevamo", ha detto Prigozhin. Il leader dei Wagner ha ricordato i fallimenti dell'esercito russo a Kiev e a Kharkiv, osservando che "le cose continuano a non andar bene per noi". "L'operazione militare speciale era iniziata per 'denazificare' l'Ucraina, ma l'abbiamo resa una nazione che è conosciuta in tutto il mondo", ha proseguito Prigozhin. "Quanto alla 'demilitarizzazione': se prima dell'operazione speciale (l'Ucraina) aveva circa 500 carri armati, ora ne ha cinque mila. Se prima avevano 20 mila militari capaci di combattere, ora ne hanno 400 mila. Che tipo di demilitarizzazione' è? Abbiamo fatto il contrario, abbiamo militarizzato l'Ucraina", ha detto ancora Prigozhin, chiamando l'esercito di Kiev "il secondo migliore esercito al mondo" dopo la compagnia Wagner. Come ha concluso "l'ex cuoco di Putin", i militari ucraini "ora hanno tutto per raggiungere l'obiettivo supremo", esattamente come l'Unione Sovietica nei tempi della seconda guerra mondiale.(Rum)