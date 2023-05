Governo: Conte, contro suoi provvedimenti corteo il 17 giugno a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli articolati provvedimenti del governo Meloni? Il primo maggio in realtà ha introdotto maggiore precarietà, contratti sempre più a termine, sempre più voucher e in più ha tagliato la spesa sociale per quanto riguarda le persone in difficoltà, quello alla soglia della povertà accusandoli di essere divanisti". Lo afferma in un video su Twitter il presidente del Movimenti cinque stelle, Giuseppe Conte che sottolinea come "in compenso" siano "riusciti a trovare soldi per maggiori forniture militari, per più armi e munizioni per alimentare l'escalation militare del conflitto russo-ucraino. Sono queste le politiche del governo Meloni che vogliamo? Evidentemente no". Gli italiani "non possono essere sottopagati con 2, 3, 4, 5 euro lordi l'ora, occorre un salario minimo legale" e "dobbiamo investire maggiormente in sanità" e nella "scuola", ha aggiunto Conte. "Dobbiamo contrastare tutto questo. Ritroviamoci il 17 giugno qui a Roma. Partiremo da piazza della Repubblica, sfileremo in corteo e ci ritroveremo qui a largo Corrado Ricci per dire no alle vite sempre più precarie, sempre più insicure che vuole imporci questo governo", conclude l'ex premier. (Rin)