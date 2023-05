Trasporti: Lazio, Cda Cotral approva bilancio 2022, utili a 16 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il Consiglio di amministrazione di Cotral ha approvato il Bilancio di esercizio 2022 con un utile di circa 16 milioni di euro composto, per la prima volta , anche da un utile del settore Ferrovie Concesse. Lo comunica in una nota Amalia Colaceci, presidente di Cotral. "Questo bilancio - continua Colaceci - consolida l’azienda , nonostante lo scorso anno sia stato caratterizzato dalla coda della emergenza pandemica e dall’acquisizione di un nuovo ramo industriale. E’ il primo bilancio del settore gomma e del settore ferro insieme , un bilancio che mostra un buon recupero dei ricavi e il contenimento dei costi nonostante i fattori esogeni che tutti conosciamo e che molto ci hanno preoccupato ed impegnato. Ora - conclude la presidente Colaceci- sarà sottoposto alla approvazione della Regione Lazio che ringrazio per l’attenzione e il sostegno che non è mai venuto meno”.(Rer)