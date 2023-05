Migranti: Tunisia, arrestato importante trafficante di esseri umani a Sfax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della Guardia nazionale della Tunisia sono riuscite ad arrestare una persona sospettata di essere uno dei principali scafisti coinvolti nel traffico di migranti a Sfax, provincia industriale dalla quale salpano la maggior parte dei barchini diretti verso le coste dell’Italia. Lo ha riferito l'emittente radiofonica privata tunisina "Mosaique fm". Nei confronti della persona arrestata - di cui non sono state rese noto le generalità - pendevano diversi mandati di cattura per traffico di esseri umani e formazione dei un gruppo criminale attivo nella tratta delle persone. I dati più recenti del Viminale visti da “Agenzia Nova” mostrano una battuta di arresto degli sbarchi dei migranti in Italia dalla Tunisia via mare: da tre settimane, infatti, il ritmo degli arrivi si è drasticamente ridotto, complice il maltempo e i tre cicloni che si sono abbattuti sul Mediterraneo centrale, ma anche le retate della polizia. Da inizio anno fino al 23 maggio, la Tunisia rimane “ferma” a 25.176 migranti sbarcati sulle coste italiane, "solo" 768 persone in più rispetto al 2 maggio e circa 36 sbarcati al giorno nelle ultime tre settimane, un incremento di oltre il +650 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma un dato decisamente in calo rispetto ai 200 sbarcati al giorno fino al due maggio. Siamo comunque sempre ben oltre la metà dei 32.101 sbarchi complessivi dalla rotta tunisina dell’intero 2022. (segue) (Res)