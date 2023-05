Migranti: Tunisia, arrestato importante trafficante di esseri umani a Sfax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del cruscotto statistico giornaliero pubblicato nel sito web del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale, i migranti subsahariani hanno ampiamente soppiantato i nordafricani nei primi mesi del 2023. Al primo posto degli sbarchi in Italia al 24 maggio 2023 c’è infatti la Costa d’Avorio con 7.380 arrivi. Segue poi un altro Paese dell’Africa occidentale, la Guinea, con 5.996 arrivi al 24 maggio 2023. I cittadini dell’Egitto risultano oggi al terzo posto degli sbarchi irregolari in Italia, con 4.862 arrivi via mare. Da segnalare poi l’arrivo di 4.519 cittadini del Bangladesh che hanno molto probabilmente percorso la rotta libica orientale per sbarcare in Italia, di 4.018 cittadini del Pakistan e di 3.300 tunisini. (Res)