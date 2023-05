Bangladesh: delegazione Myanmar visita campi profughi rohingya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del governo militare del Myanmar è arrivata oggi nel Bangladesh, nell'ambito dei preparativi di un progetto pilota per il rimpatrio di profughi rohingya. La delegazione visiterà uno dei campi profughi che ospitano circa un milione di rohingya fuggiti dallo Stato birmano di Rakhine dal 2017. La delegazione del governo birmano, composta di 14 funzionari in abiti civili, è giunta stamattina in un campo profughi nella cittadina di confine di Teknaf. Il progetto pilota intrapreso dai due Stati dovrebbe culminare a settimane nel rimpatrio di un primo gruppo di 1.200 rifugiati. Shams ud Douza, vice commissario per i rifugiati del Bangladesh, ha riferito che la delegazione terrà colloqui con alcuni dei rifugiati selezionati per il rimpatrio nell'ambito di una "misura per la costruzione di fiducia". (segue) (Inn)