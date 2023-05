Bangladesh: delegazione Myanmar visita campi profughi rohingya (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la prima volta che il Bangladesh organizza l’invio di una rappresentanza di rohingya dall’esodo del 2017. L’iniziativa fa seguito alla visita che una delegazione del Myanmar ha effettuato a metà marzo nel sottodistretto bengalese di Teknaf per verificare le identità di membri della comunità rohingya. Successivamente, a fine aprile, il sottosegretario agli Esteri del Bangladesh, Masud Bin Momen, ha partecipato a Kunming, in Cina, a una riunione con rappresentanti bengalesi, birmani e cinesi. Il Bangladesh ospita oltre un milione di rifugiati rohingya, minoranza islamica birmana, prevalentemente nei campi allestiti nel distretto di Cox’s Bazar. Circa 700 mila sono arrivati dal Myanmar in seguito alle violenze dell’agosto del 2017. (Inn)