Clima: Unicef, bambini Asia Orientale e Pacifico esposti ai rischi più che in ogni altra regione

- Secondo l’ultimo rapporto regionale dell’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, “Oltre il punto di non ritorno” i bambini nella regione dell’Asia Orientale e del Pacifico devono sopravvivere a shock e pericoli ambientali e climatici multipli e spesso sovrapposti, più che in ogni altra regione. Il rapporto sottolinea la necessità urgente di investire in servizi sociali e politiche intelligenti per il clima per proteggere bambini. Lo riferisce un comunicato dell’organizzazione. I bambini che oggi nascono nella regione affrontano disastri legati al clima sei volte maggiori rispetto ai loro nonni. Negli ultimi 50 anni, la regione ha visto aumentare di undici volte le inondazioni, di quattro volte le tempeste, di 2,4 volte la siccità e di cinque volte le frane. Secondo l’ultima analisi, che è basata sull’Indice di rischio climatico per i bambini, nella regione dell’Asia Orientale e del Pacifico oltre 210 milioni di bambini sono fortemente esposti a cicloni, 140 milioni a scarsità d’acqua; 120 milioni a inondazioni costiere e 460 milioni a inquinamento dell’aria. (segue) (Com)